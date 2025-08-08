뉴스7(대전)

충남도의회 민주당, 전희경 충남연구원장 사퇴 요구

입력 2025.08.08 (19:43) 수정 2025.08.08 (19:48)

충남도의회 더불어민주당 의원들이 전희경 충남연구원장의 즉각 사퇴를 촉구했습니다.

민주당 도의원들은 오늘 성명을 통해 전 원장이 국민의힘 당협위원장 자격으로 본인의 지역구인 경기도 의정부시 행사에 참석해 공공기관장으로서 정치적 중립 의무를 져버렸다며 도민에게 사과하고 즉각 사퇴할 것을 요구했습니다.

민주당 도의원들은 임명권자인 김태흠 충남지사에게도 충남과 무관한 지역에서 정치행보에 나선 전 원장을 해임할 것을 촉구했습니다.

전 원장은 지난달 25일 경기도 의정부 도시교육재단 출범식에 국민의힘 의정부 갑 당협위원장 자격으로 참석한 것으로 알려졌습니다.

    뉴스7(대전)
박병준
박병준 기자

