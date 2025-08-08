뉴스7(울산)

‘맑은 물’ 확보 차질 빚나…암각화 보존 촉각

입력 2025.08.08 (19:40) 수정 2025.08.08 (19:50)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

주말 울산 강하고 많은 비 예보…최대 150mm 이상

주말 울산 강하고 많은 비 예보…최대 150mm 이상
전국 첫 ‘울산 해양산악레저 특구’ 내달 신청

전국 첫 ‘울산 해양산악레저 특구’ 내달 신청

다음
[앵커]

울산 시민들이 사용할 '맑은 물' 확보 계획에 다시 빨간불이 켜졌습니다.

정부가 낙동강 취수원 다변화 사업을 원점에서 재검토하겠다는 뜻을 내비쳤기 때문인데요,

이럴 경우 세계유산 반구대 암각화의 보존 전략도 새로 짜야 한다는 우려가 나옵니다.

보도에 허성권 기자입니다.

[리포트]

김성환 환경부 장관이 경북 안동댐과 구미 해평취수장을 잇따라 찾았습니다.

취수원 다변화와 관련한 의견을 듣기 위해 주요 취수 시설을 방문한 겁니다.

안동댐은 지난 정부에서 대구시가 새로운 취수원으로 활용하기로 했던 곳입니다.

하지만 새 정부의 장관이 해평취수장까지 함께 찾은 건 기존 계획을 다시 검토하겠다는 신호로 해석됩니다.

울산 입장에선 식수원 확보 계획의 전제가 흔들릴 수 있는 상황입니다.

대구가 안동댐 물을 받으면, 기존에 사용하던 운문댐 물을 울산에서 끌어올 수 있고, 식수원인 사연댐 수위를 낮춰 반구대 암각화도 보존할 수 있습니다.

울산시는 반구대 암각화의 수몰을 막기 위해 사연댐 방류량을 현재 하루 3만 톤에서 5만 톤까지 늘릴 계획입니다.

문제는 대구가 안동댐 대신 해평취수장 물을 사용하는 경우입니다.

대구로 공급될 취수량이 크게 줄어 하루 8만 9천 톤의 운문댐 물을 받겠다는 울산시의 계획에도 차질이 불가피합니다.

울산시는 정부에 조속한 결정을 촉구하고 있습니다.

[이복희/울산시 맑은물정책과장 : "정부가 지역 간 형평성과 실효성을 고려해 빠르게 방향을 정해준다면, 울산도 그에 맞춰 안정적인 상수원 확보 방안을 마련해 나갈 수 있을 것입니다."]

울산시는 세계유산 암각화 보존 필요성을 물 배분 논의의 핵심 근거로 삼아, 국정과제 반영 요청과 실무협의를 이어갈 방침입니다.

KBS 뉴스 허성권입니다.

촬영기자:김용삼

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘맑은 물’ 확보 차질 빚나…암각화 보존 촉각
    • 입력 2025-08-08 19:40:50
    • 수정2025-08-08 19:50:54
    뉴스7(울산)
[앵커]

울산 시민들이 사용할 '맑은 물' 확보 계획에 다시 빨간불이 켜졌습니다.

정부가 낙동강 취수원 다변화 사업을 원점에서 재검토하겠다는 뜻을 내비쳤기 때문인데요,

이럴 경우 세계유산 반구대 암각화의 보존 전략도 새로 짜야 한다는 우려가 나옵니다.

보도에 허성권 기자입니다.

[리포트]

김성환 환경부 장관이 경북 안동댐과 구미 해평취수장을 잇따라 찾았습니다.

취수원 다변화와 관련한 의견을 듣기 위해 주요 취수 시설을 방문한 겁니다.

안동댐은 지난 정부에서 대구시가 새로운 취수원으로 활용하기로 했던 곳입니다.

하지만 새 정부의 장관이 해평취수장까지 함께 찾은 건 기존 계획을 다시 검토하겠다는 신호로 해석됩니다.

울산 입장에선 식수원 확보 계획의 전제가 흔들릴 수 있는 상황입니다.

대구가 안동댐 물을 받으면, 기존에 사용하던 운문댐 물을 울산에서 끌어올 수 있고, 식수원인 사연댐 수위를 낮춰 반구대 암각화도 보존할 수 있습니다.

울산시는 반구대 암각화의 수몰을 막기 위해 사연댐 방류량을 현재 하루 3만 톤에서 5만 톤까지 늘릴 계획입니다.

문제는 대구가 안동댐 대신 해평취수장 물을 사용하는 경우입니다.

대구로 공급될 취수량이 크게 줄어 하루 8만 9천 톤의 운문댐 물을 받겠다는 울산시의 계획에도 차질이 불가피합니다.

울산시는 정부에 조속한 결정을 촉구하고 있습니다.

[이복희/울산시 맑은물정책과장 : "정부가 지역 간 형평성과 실효성을 고려해 빠르게 방향을 정해준다면, 울산도 그에 맞춰 안정적인 상수원 확보 방안을 마련해 나갈 수 있을 것입니다."]

울산시는 세계유산 암각화 보존 필요성을 물 배분 논의의 핵심 근거로 삼아, 국정과제 반영 요청과 실무협의를 이어갈 방침입니다.

KBS 뉴스 허성권입니다.

촬영기자:김용삼
허성권
허성권 기자

이 기사가 좋으셨다면

울산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 내란특검, ‘평양 무인기 의혹’ 합참 정보본부<br> 압수수색

[단독] 내란특검, ‘평양 무인기 의혹’ 합참 정보본부 압수수색
이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사
[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구
‘찬탄·반탄’ 충돌한 국힘 첫 합동연설…“윤 어게인 절연” VS “싸우지 않고 윤 탓만”

‘찬탄·반탄’ 충돌한 국힘 첫 합동연설…“윤 어게인 절연” VS “싸우지 않고 윤 탓만”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.