야 “이춘석 의혹, 빙산의 일각”…여, ‘권성동 징계안’ 맞불

동영상 고정 취소

[앵커]



이춘석 의원의 주식 차명 거래 의혹을 계기로 국민의힘이 연일 강공을 펼치고 있습니다.



권력형 게이트고 의혹은 빙산의 일각이라며 국회의원 전수조사를 제안했습니다.



민주당은 이춘석 의원의 국회의원직 제명과 국민의힘 권성동 의원 징계 요구로 대응하고 있습니다.



원동희 기자입니다.



[리포트]



국민의힘은 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹이 개인의 일탈이 아니라 국기문란 범죄라고 규정했습니다.



민주당의 사후 제명 시도는 '꼬리 자르기'라고 일축했습니다.



[유상범/국민의힘 원내운영수석부대표 : "권력형 금융 범죄이자 정권 핵심자들이 주도한 이재명 정권 권력형 금융범죄 게이트의 서막입니다."]



차명 거래 계좌 소유주인 이 의원의 보좌관도 국정기획위원회 소속이었다며, 드러난 의혹은 '빙산의 일각'이라고 주장했습니다.



[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "시중에는 '이춘석 게이트'가 아니라 '국정위 게이트'일지도 모른다는 말이 나오고 있습니다."]



결백하다면 국정기획위와 국회의원 차명재산 전수 조사 그리고 특검을 수용하라고 재차 압박했습니다.



민주당은 이 의원의 의원직 제명 가능성까지 언급하면서 파문 차단에 나섰습니다.



[박수현/더불어민주당 수석대변인/KBS1 라디오 '전격시사' : "윤리특위가 잘 구성이 되고 한다면 그 수사 결과의 내용에 따라서는 의원직 제명까지 당연히 갈 수 있는…"]



다만 민주당과 대통령실이 최고 강도 조치를 하고 있다며, 야당이 요구하는 특검이나 전수조사에는 국민들이 동의하지 않을 거라고 했습니다.



대신, 통일교로부터 불법 자금을 받았단 의혹이 제기된 국민의힘 권성동 의원 징계안으로 맞대응했습니다.



[박상혁/더불어민주당 원내소통수석부대표 : "정치자금을 수수했다라는 언론 보도가 있었기 때문에 우리 국회법이 정하고 있는 징계 사유에 명백히 해당된다…."]



경찰이 오늘(8일) 고발인 조사에 착수하면서 곧 이 의원에 대한 강제수사도 진행될 거로 보입니다.



수사 결과의 파장이 만만치 않을 거로 보여 정치권도 촉각을 곤두세우고 있습니다.



KBS 뉴스 원동희입니다.



촬영기자:오승근/영상편집:송화인



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!