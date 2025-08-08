첫 연설회서 “배신자, 배신자”…국힘 당권주자 극한대립

동영상 고정 취소

[앵커]



국민의힘 당권 주자들이 오늘(8일) 대구 합동연설회에서 맞붙었습니다.



계엄과 탄핵 찬반으로 갈려 난장판을 방불케 했습니다.



한국사 강사였던 전한길 씨도 이 극한 대립의 한복판에 있었습니다.



이유민 기자입니다.



[리포트]



보수의 심장, 대구에서 열린 첫 합동연설회.



["배신자! 배신자!"]



계엄에 반대하는 연설에 전한길 씨가 주먹을 불끈 쥐고 맞섭니다.



전 씨는 '기자' 자격으로 참석했는데, 조경태 당 대표 후보 연설에서도 자리를 박차고 일어납니다.



[전한길/전 한국사 강사 : "아, 욕 나오네 또…. 아, 또 열받네."]



탄핵에 반대하는 '반탄파' 김문수 후보, 장동혁 후보는 "이재명 독재에 맞서 싸우자", "탄핵 찬성파와 거리를 둬야 한다"고 각각 주장했습니다.



[김문수/국민의힘 당 대표 후보 : "국회의원 107명이 더 이상 분열하면 개헌 저지선이 무너지고 이재명 총통은 장기 집권을 획책해서 나아가게 될 것입니다."]



[장동혁/국민의힘 당 대표 후보 : "오히려 당을 망치고, 약속을 지키지 않은 분들이 당의 주인 행세를 하고 있습니다. 윤석열 전 대통령 탓만 하고 있습니다."]



'찬탄파' 조경태, 안철수 후보는 '윤 어게인', 부정선거 음모론자와 결별하지 않으면 당의 미래가 없다고 반박했습니다.



[조경태/국민의힘 당 대표 후보 : "'윤 어게인'을 외치는 저들을 몰아내지 못하고 있습니다. 훼방꾼들을 몰아내지 않고서는 국민의힘의 미래는 없습니다."]



[안철수/국민의힘 당 대표 후보 : "뭉치기만 하면 다 잘 풀릴 거라는 극단 세력의 대변자들이, 대구, 경북에 표를 맡긴 것처럼 손을 벌리고 있습니다."]



어제(7일) 김문수 후보에 이어 오늘은 장동혁 후보가 윤 전 대통령이 입당을 신청하면 받을 수 있다고 했는데, 조경태, 안철수 후보는 제정신이 아니다, 헌정사의 죄인들이라고 비판했습니다.



국민의힘은 다음 주 부산과 충청, 수도권에서 3차례 더 합동연설회를 할 예정입니다.



KBS 뉴스 이유민입니다.



촬영기자:임태호/영상편집:이형주/화면출처:전한길뉴스



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!