주말 울산 강하고 많은 비 예보…최대 150mm 이상

이번 주말 울산에 강하고 많은 비가 내릴 것으로 예보됐습니다.



비는 내일 낮부터 내리기 시작하겠으며, 예상 강수량은 50에서 100mm, 많은 곳은 150mm 이상입니다.



기상청은 내일 늦은 밤부터 시간당 30에서 50mm의 집중호우가 내릴 수 있다며, 침수 피해 등에 대비해 줄 것을 당부했습니다.



비와 함께 순간 최대 풍속 초속 15m 안팎의 강한 바람도 불어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 합니다.



