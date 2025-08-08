뉴스9(울산)

10년 함께 오른 ‘영화의 산’…더 풍성하게

입력 2025.08.08 (21:43) 수정 2025.08.08 (22:18)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

주말 울산 강하고 많은 비 예보…최대 150mm 이상

주말 울산 강하고 많은 비 예보…최대 150mm 이상
[주말&문화] 해설이 있는 음악회 서·클·스 ‘파리의 아메리카인’ 외

[주말&문화] 해설이 있는 음악회 서·클·스 ‘파리의 아메리카인’ 외

다음
[앵커]

올해로 10번째를 맞는 국내 유일의 산악 영화제, 울산울주산악영화제가 어느덧 50일 앞으로 다가왔습니다.

경쟁 부문에 역대 최다 작품이 출품하는 등 어느 해보다 풍성한 영화제로 관객들을 만날 예정입니다.

조희수 기자가 보도합니다.

[리포트]

눈 덮인 에베레스트산을 바라보는 한 여성.

험난한 추위와 고도를 견디며 산을 오릅니다.

유럽 여성 중 최초로 에베레스트산을 오른 '반다 루트키에비츠'의 삶을 주제로 한 영화입니다.

올해 울산울주세계산악영화제 국제경쟁 부문에 출품된 건 역대 최다인 996편.

이 가운데 '반다 루트키에비츠를 찾아서' 등 20여 편이 소개작으로 선정됐습니다.

영화제에선 10주년을 기념해 역대 수상작과 상영작 중 깊은 인상을 남긴 영화 10편도 소개합니다.

또 전 세계에서 가장 오래된 산악영화제인 이탈리아 '트렌토 영화제'의 장편 영화 상영작 5편을 공개합니다.

전체 상영작은 43개 나라 110편으로, 산·자연·인간을 배경 삼아 도전과 치유의 메시지를 전하는 영화가 관객들을 기다립니다.

올해 영화제가 더욱 특별하고 풍성해진 이유입니다.

[이정진/울산울주세계산악영화제 프로그래머 : "관객분들이 영화도 보시고 제작에 참여한 감독님이나, 배우님이나 아니면 직접 주인공 하신 분들과 만나서 이런 분들이 이렇게 작업을 하셨구나 알 수 있는 기회도 마련을…."]

영화제 측은 배우 길해연, 송선미 씨 등 8명을 국제경쟁 및 아시아경쟁 부문 심사위원으로 선정했으며, 치열한 경합을 벌일 수상작은 폐막식에서 공개합니다.

국내 유일의 산악영화제인 울주산악영화제는 10주년을 맞아 보다 풍성한 구성으로 다음 달 26일부터 시민들을 찾아갑니다.

KBS 뉴스 조희수입니다.

촬영기자:최진백

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 10년 함께 오른 ‘영화의 산’…더 풍성하게
    • 입력 2025-08-08 21:43:44
    • 수정2025-08-08 22:18:43
    뉴스9(울산)
[앵커]

올해로 10번째를 맞는 국내 유일의 산악 영화제, 울산울주산악영화제가 어느덧 50일 앞으로 다가왔습니다.

경쟁 부문에 역대 최다 작품이 출품하는 등 어느 해보다 풍성한 영화제로 관객들을 만날 예정입니다.

조희수 기자가 보도합니다.

[리포트]

눈 덮인 에베레스트산을 바라보는 한 여성.

험난한 추위와 고도를 견디며 산을 오릅니다.

유럽 여성 중 최초로 에베레스트산을 오른 '반다 루트키에비츠'의 삶을 주제로 한 영화입니다.

올해 울산울주세계산악영화제 국제경쟁 부문에 출품된 건 역대 최다인 996편.

이 가운데 '반다 루트키에비츠를 찾아서' 등 20여 편이 소개작으로 선정됐습니다.

영화제에선 10주년을 기념해 역대 수상작과 상영작 중 깊은 인상을 남긴 영화 10편도 소개합니다.

또 전 세계에서 가장 오래된 산악영화제인 이탈리아 '트렌토 영화제'의 장편 영화 상영작 5편을 공개합니다.

전체 상영작은 43개 나라 110편으로, 산·자연·인간을 배경 삼아 도전과 치유의 메시지를 전하는 영화가 관객들을 기다립니다.

올해 영화제가 더욱 특별하고 풍성해진 이유입니다.

[이정진/울산울주세계산악영화제 프로그래머 : "관객분들이 영화도 보시고 제작에 참여한 감독님이나, 배우님이나 아니면 직접 주인공 하신 분들과 만나서 이런 분들이 이렇게 작업을 하셨구나 알 수 있는 기회도 마련을…."]

영화제 측은 배우 길해연, 송선미 씨 등 8명을 국제경쟁 및 아시아경쟁 부문 심사위원으로 선정했으며, 치열한 경합을 벌일 수상작은 폐막식에서 공개합니다.

국내 유일의 산악영화제인 울주산악영화제는 10주년을 맞아 보다 풍성한 구성으로 다음 달 26일부터 시민들을 찾아갑니다.

KBS 뉴스 조희수입니다.

촬영기자:최진백
조희수
조희수

이 기사가 좋으셨다면

울산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각

법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각
첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립

첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립
미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”

미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”
탐색전 이어가는 북미…<br>‘비핵화’ 원칙 흔들리나

탐색전 이어가는 북미…‘비핵화’ 원칙 흔들리나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.