강원 아파트 분양 전망 지수 66.7…24.2p 하락

강원도 내 아파트 분양전망지수가 이달(8월) 큰 폭으로 하락했습니다.



주택산업연구원의 '아파트 분양 전망 지수'를 보면, 이달(8월) 강원 아파트 분양 전망은 66.7로, 지난달(7월)보다 24.2p 떨어졌습니다.



주산원은 강력한 수도권 대출 규제의 여파로 인한 부동산 시장 경색과 향후 추가 규제 시행 가능성으로 지수가 하락했다고 분석했습니다.



