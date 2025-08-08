강원 아파트 분양 전망 지수 66.7…24.2p 하락
입력 2025.08.08 (21:43) 수정 2025.08.08 (21:46)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
강원도 내 아파트 분양전망지수가 이달(8월) 큰 폭으로 하락했습니다.
주택산업연구원의 '아파트 분양 전망 지수'를 보면, 이달(8월) 강원 아파트 분양 전망은 66.7로, 지난달(7월)보다 24.2p 떨어졌습니다.
주산원은 강력한 수도권 대출 규제의 여파로 인한 부동산 시장 경색과 향후 추가 규제 시행 가능성으로 지수가 하락했다고 분석했습니다.
주택산업연구원의 '아파트 분양 전망 지수'를 보면, 이달(8월) 강원 아파트 분양 전망은 66.7로, 지난달(7월)보다 24.2p 떨어졌습니다.
주산원은 강력한 수도권 대출 규제의 여파로 인한 부동산 시장 경색과 향후 추가 규제 시행 가능성으로 지수가 하락했다고 분석했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 강원 아파트 분양 전망 지수 66.7…24.2p 하락
-
- 입력 2025-08-08 21:43:38
- 수정2025-08-08 21:46:34
강원도 내 아파트 분양전망지수가 이달(8월) 큰 폭으로 하락했습니다.
주택산업연구원의 '아파트 분양 전망 지수'를 보면, 이달(8월) 강원 아파트 분양 전망은 66.7로, 지난달(7월)보다 24.2p 떨어졌습니다.
주산원은 강력한 수도권 대출 규제의 여파로 인한 부동산 시장 경색과 향후 추가 규제 시행 가능성으로 지수가 하락했다고 분석했습니다.
주택산업연구원의 '아파트 분양 전망 지수'를 보면, 이달(8월) 강원 아파트 분양 전망은 66.7로, 지난달(7월)보다 24.2p 떨어졌습니다.
주산원은 강력한 수도권 대출 규제의 여파로 인한 부동산 시장 경색과 향후 추가 규제 시행 가능성으로 지수가 하락했다고 분석했습니다.
-
-
이영일 기자 my1004@kbs.co.kr이영일 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.