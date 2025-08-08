시술 이상 증상 22명으로 늘어…불안 확산

동영상 고정 취소

[앵커]



강릉의 한 정형외과에서 허리 시술을 받고 통증을 호소하는 이상 증상자가 늘고 있습니다.



하지만 보건당국이 해당 의원을 공개하지 않아, 환자와 다른 병의원들은 오히려 피해를 호소하고 있습니다.



노지영 기자가 보도합니다.



[리포트]



강릉의 한 정형외과에 휴업 안내문이 걸려있습니다.



지금은 서류 발급만 가능하고, 진료는 중단된 상태입니다.



이곳에서 허리 통증 완화 시술을 받은 환자 일부가 이상 증상을 호소해 강원도 권고에 따라 휴업한 겁니다.



강원도가 역학조사단을 꾸려 조사에 나선 이후 이상 증상을 호소하는 환자들은 계속해서 늘고 있는 것으로 확인됐습니다.



지난달 29일 첫 조사 때 8명이던 이상 증상자는 지금은 22명으로 늘었습니다.



이 가운데 1명은 지난달 27일 패혈증으로 숨졌고, 17명은 여전히 입원 치료 중입니다.



보건당국이 시술 시기를 점차 확대해 대상 환자의 건강 상태를 조사하면서 이상 증상자가 계속 늘고 있습니다.



또, 조사 대상을 앞으로도 확대한다는 방침인데, 일부 전문가들은 빠른 병원 진료를 권고합니다.



[이재갑/한림대강남성심병원 감염내과 교수 : "일단은 (감염) 날짜가 특정되지는 않은 상황이기 때문에 조금이라도 의심되는 상황이면 빨리 의료기관 방문해서 그 척수 주사 부위에 염증 없는지 확인받으셔야 합니다."]



강원도는 황색포도알균 확산 위험이 없다는 이유로 해당 의원을 공개하지 않고 있습니다.



그런데, 강릉에서 유사한 시술을 받은 환자들이 불안해하는 데다, 다른 병의원은 잘못 알려져 또 다른 피해를 호소하고 있습니다.



[○○정형외과 진료 환자 : "나머지 환자들이 다 불안해하고 있는데 계속 쉬쉬하고 그냥 이건 한마디로 말해서 병원 감싸기밖에 안 되는 거예요."]



시술 이상 증상자가 계속 늘어나자, 강릉시보건소는 최근 민원상담실을 마련해 황색포도알균 감염 관련 환자 상담과 대응 방안을 안내하고 있습니다.



KBS 뉴스 노지영입니다.



촬영기자:박영웅



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!