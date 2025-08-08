전북에 주말 동안 최대 120㎜ 넘는 비…“주의”

동영상 고정 취소

전북 지역에 주말 동안 강하고 많은 비가 내릴 것으로 예보돼, 피해 없도록 대비해야 합니다.



비는 내일(9일) 오후부터 내리기 시작하겠고, 예상 강수량은 모레까지 30에서 100밀리미터, 남부 등 많은 곳에는 120밀리미터 이상입니다.



돌풍과 번개를 동반한 시간당 최대 50밀리미터의 집중호우가 쏟아질 수 있어 하천이나 계곡에는 가까이 가지 말고 산사태 등에 주의해야 합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!