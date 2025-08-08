전북에 주말 동안 최대 120㎜ 넘는 비…“주의”
입력 2025.08.08 (21:48) 수정 2025.08.08 (22:01)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
전북 지역에 주말 동안 강하고 많은 비가 내릴 것으로 예보돼, 피해 없도록 대비해야 합니다.
비는 내일(9일) 오후부터 내리기 시작하겠고, 예상 강수량은 모레까지 30에서 100밀리미터, 남부 등 많은 곳에는 120밀리미터 이상입니다.
돌풍과 번개를 동반한 시간당 최대 50밀리미터의 집중호우가 쏟아질 수 있어 하천이나 계곡에는 가까이 가지 말고 산사태 등에 주의해야 합니다.
비는 내일(9일) 오후부터 내리기 시작하겠고, 예상 강수량은 모레까지 30에서 100밀리미터, 남부 등 많은 곳에는 120밀리미터 이상입니다.
돌풍과 번개를 동반한 시간당 최대 50밀리미터의 집중호우가 쏟아질 수 있어 하천이나 계곡에는 가까이 가지 말고 산사태 등에 주의해야 합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 전북에 주말 동안 최대 120㎜ 넘는 비…“주의”
-
- 입력 2025-08-08 21:48:31
- 수정2025-08-08 22:01:10
전북 지역에 주말 동안 강하고 많은 비가 내릴 것으로 예보돼, 피해 없도록 대비해야 합니다.
비는 내일(9일) 오후부터 내리기 시작하겠고, 예상 강수량은 모레까지 30에서 100밀리미터, 남부 등 많은 곳에는 120밀리미터 이상입니다.
돌풍과 번개를 동반한 시간당 최대 50밀리미터의 집중호우가 쏟아질 수 있어 하천이나 계곡에는 가까이 가지 말고 산사태 등에 주의해야 합니다.
비는 내일(9일) 오후부터 내리기 시작하겠고, 예상 강수량은 모레까지 30에서 100밀리미터, 남부 등 많은 곳에는 120밀리미터 이상입니다.
돌풍과 번개를 동반한 시간당 최대 50밀리미터의 집중호우가 쏟아질 수 있어 하천이나 계곡에는 가까이 가지 말고 산사태 등에 주의해야 합니다.
-
-
서윤덕 기자 duck@kbs.co.kr서윤덕 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
전주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.