경북대병원, APEC 정상회의 의료 안전 책임
입력 2025.08.08 (21:48) 수정 2025.08.08 (21:55)
경상북도가 오는 10월 경주에서 열리는 APEC 정상회의 의료 안전 책임을 경북대병원에 맡깁니다.
경북대병원은 수탁기관 평가에서, 감염병 대응 역량과 응급의료 체계, 인력 운용 능력 면에서 높은 점수를 받았습니다.
회의 기간 경북대병원은 현장 진료소부터 종합상황실, 응급대응 체계, K-의료 전시관과 체험형 프로그램까지 의료 전 분야에서 APEC 회의를 총괄 지원합니다.
-
