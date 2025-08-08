대구 아파트 전세가 하락세 94주 만에 멈춰
입력 2025.08.08 (21:49) 수정 2025.08.08 (21:57)
대구 아파트 전셋값 하락세가 94주 만에 멈췄습니다.
한국부동산원의 자료를 보면 이달 첫째 주 대구의 아파트 전세 가격은 전주 대비 보합을 기록하며 2023년 10월 둘째 주 이후 계속된 하락세를 멈췄습니다.
같은 기간 매매 가격은 전주 대비 0.07% 떨어지며 89주째 하락세를 이어갔습니다.
대구 아파트 전셋값 하락세가 94주 만에 멈췄습니다.
한국부동산원의 자료를 보면 이달 첫째 주 대구의 아파트 전세 가격은 전주 대비 보합을 기록하며 2023년 10월 둘째 주 이후 계속된 하락세를 멈췄습니다.
같은 기간 매매 가격은 전주 대비 0.07% 떨어지며 89주째 하락세를 이어갔습니다.
우동윤 기자 seagarden@kbs.co.kr
