대구 아파트 전세가 하락세 94주 만에 멈춰

대구 아파트 전셋값 하락세가 94주 만에 멈췄습니다.



한국부동산원의 자료를 보면 이달 첫째 주 대구의 아파트 전세 가격은 전주 대비 보합을 기록하며 2023년 10월 둘째 주 이후 계속된 하락세를 멈췄습니다.



같은 기간 매매 가격은 전주 대비 0.07% 떨어지며 89주째 하락세를 이어갔습니다.



