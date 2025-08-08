4·3 수형인 20명 직권 재심 청구…“30번째”

동영상 고정 취소

'제주4·3사건 직권재심 합동수행단'은 제주4·3사건 관련 일반재판 수형인 20명에 대한 30차 직권재심을 법원에 청구했다고 밝혔습니다.



합동수행단은 2023년 5월부터 현재까지 일반재판 수형인 432명에 대한 직권재심을 청구했고, 이 가운데 322명이 무죄를 선고받았습니다.



군사재판 수형인 역시 2022년부터 1천749명에 대한 직권재심이 청구돼 1천711명에게 무죄가 선고됐습니다.



