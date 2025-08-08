KBS제주 특집 다큐 ‘영웅의 귀환 레클리스’ 2관왕

동영상 고정 취소

KBS제주방송총국 강현주, 박재현 피디, 김선희 작가가 제작한 한국전쟁 75주년 특집다큐멘터리 '영웅의 귀환 레클리스'가 방송통신심의위원회 이달의 좋은 프로그램에 이어 이달의 피디상을 수상했습니다.



한국PD연합회는 오늘(8일) 한국방송회관에서 시상식을 열고 "해당 작품이 인간 중심 서사에서 벗어나 동물을 통해 우리가 기억해야 할 전쟁의 모습을 다시 생각하게 하는 프로그램"이라고 평가했습니다.



