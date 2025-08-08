공업탑 인근서 ‘땅 꺼짐’…“우수관 파손 추정”
입력 2025.08.08 (21:51) 수정 2025.08.08 (22:23)
오늘(8일) 오전 10시 50분쯤 울산 남구 공업탑 인근 도로에서 지름 1m, 깊이 3m가량의 땅 꺼짐 현상이 발생했습니다.
신고를 받은 경찰이 주변 도로를 통제하며 인명과 차량 피해는 없었습니다.
복구 작업을 벌인 울산시와 남구청은 지하에 매설된 노후 우수관로가 파손돼 땅 꺼짐이 발생한 것으로 보고 정확한 원인을 조사하고 있습니다.
