울산대병원, 호스피스 병동 운영 재개 결정

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

운영 중단 위기에 놓였던 울산대병원 호스피스 병동이 다시 운영됩니다.



울산대병원은 "전담 인력 공백으로 운영 축소를 검토했지만, 지역 내 유일한 상급종합병원으로서 호스피스 서비스 수요를 감안해 재개를 결정했다"고 밝혔습니다.



이에 따라 울산대병원 호스피스 병동은 오는 28일부터 10병상 규모에 임종실 등 필수 시설을 완비해 운영을 재개합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!