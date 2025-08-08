울산대병원, 호스피스 병동 운영 재개 결정
입력 2025.08.08 (21:51) 수정 2025.08.08 (22:25)
운영 중단 위기에 놓였던 울산대병원 호스피스 병동이 다시 운영됩니다.
울산대병원은 "전담 인력 공백으로 운영 축소를 검토했지만, 지역 내 유일한 상급종합병원으로서 호스피스 서비스 수요를 감안해 재개를 결정했다"고 밝혔습니다.
이에 따라 울산대병원 호스피스 병동은 오는 28일부터 10병상 규모에 임종실 등 필수 시설을 완비해 운영을 재개합니다.
운영 중단 위기에 놓였던 울산대병원 호스피스 병동이 다시 운영됩니다.
