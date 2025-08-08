울산 아파트 매매가격 4주 연속 상승
입력 2025.08.08 (21:52) 수정 2025.08.08 (22:25)
울산의 아파트 매매가격이 4주 연속 오름세를 이어갔습니다.
한국부동산원에 따르면 8월 첫째 주 울산의 아파트 매매가격은 전주 대비 0.02% 오르며 4주 연속 올랐습니다.
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr박중관 기자의 기사 모음
