울산 아파트 매매가격 4주 연속 상승

울산의 아파트 매매가격이 4주 연속 오름세를 이어갔습니다.



한국부동산원에 따르면 8월 첫째 주 울산의 아파트 매매가격은 전주 대비 0.02% 오르며 4주 연속 올랐습니다.



