뉴스 9

제주도 오니 기운이 펄펄, 윤이나 8언더파 맹타

입력 2025.08.08 (21:55) 수정 2025.08.08 (22:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

女럭비 외인부대의 훈련 열정…눈물 흘린 이유는?

女럭비 외인부대의 훈련 열정…눈물 흘린 이유는?
[오늘의 영상] 여기서 퍼터를?

[오늘의 영상] 여기서 퍼터를?

다음
KLPGA투어 삼다수 마스터스 2라운드에서 윤이나가 버디 8개로 8언더파를 몰아치며 단독 선두로 올라섰습니다.

9개월 만에 고국 나들이에 나선 장타자 윤이나가 제주도에서 완벽한 샷 감을 뽐냈습니다.

파5 5번홀에서 욕심을 부리지 않고 철저히 끊어가는 전략으로 쓰리온에 성공한 이후 버디를 낚아냅니다.

두번째 파 5홀인 8번 홀에서도 윤이나는 정확한 웨지샷으로 버디 기회를 만들어냅니다.

그린 경사를 읽는 능력도 한껏 노련해진 윤이나는 오늘만 버디 8개로 중간 합계 14언더파를 기록했는데요.

36홀 노보기 행진을 펼친 윤이나는 대회 2연속 우승의 파란불을 켰습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 제주도 오니 기운이 펄펄, 윤이나 8언더파 맹타
    • 입력 2025-08-08 21:55:58
    • 수정2025-08-08 22:03:09
    뉴스 9
KLPGA투어 삼다수 마스터스 2라운드에서 윤이나가 버디 8개로 8언더파를 몰아치며 단독 선두로 올라섰습니다.

9개월 만에 고국 나들이에 나선 장타자 윤이나가 제주도에서 완벽한 샷 감을 뽐냈습니다.

파5 5번홀에서 욕심을 부리지 않고 철저히 끊어가는 전략으로 쓰리온에 성공한 이후 버디를 낚아냅니다.

두번째 파 5홀인 8번 홀에서도 윤이나는 정확한 웨지샷으로 버디 기회를 만들어냅니다.

그린 경사를 읽는 능력도 한껏 노련해진 윤이나는 오늘만 버디 8개로 중간 합계 14언더파를 기록했는데요.

36홀 노보기 행진을 펼친 윤이나는 대회 2연속 우승의 파란불을 켰습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각

[속보] 법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각
[속보] 송언석 “전한길, 모든 전당대회 일정 출입 금지…엄중 경고”

[속보] 송언석 “전한길, 모든 전당대회 일정 출입 금지…엄중 경고”
미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”

미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”
탐색전 이어가는 북미…<br>‘비핵화’ 원칙 흔들리나

탐색전 이어가는 북미…‘비핵화’ 원칙 흔들리나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.