[오늘의 영상] 여기서 퍼터를?
입력 2025.08.08 (21:59) 수정 2025.08.08 (22:03)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
미국의 괴짜 골퍼 토니 피나우의 기상천외한 퍼팅 실력 감상해 보시죠.
그린을 놓쳤다고 해서 꼭 웨지를 들어야하는 건 아닙니다.
오늘의 영상입니다.
그린을 놓쳤다고 해서 꼭 웨지를 들어야하는 건 아닙니다.
오늘의 영상입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [오늘의 영상] 여기서 퍼터를?
-
- 입력 2025-08-08 21:59:40
- 수정2025-08-08 22:03:41
미국의 괴짜 골퍼 토니 피나우의 기상천외한 퍼팅 실력 감상해 보시죠.
그린을 놓쳤다고 해서 꼭 웨지를 들어야하는 건 아닙니다.
오늘의 영상입니다.
그린을 놓쳤다고 해서 꼭 웨지를 들어야하는 건 아닙니다.
오늘의 영상입니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.