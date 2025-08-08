[오늘의 영상] 여기서 퍼터를?

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

미국의 괴짜 골퍼 토니 피나우의 기상천외한 퍼팅 실력 감상해 보시죠.



그린을 놓쳤다고 해서 꼭 웨지를 들어야하는 건 아닙니다.



오늘의 영상입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!