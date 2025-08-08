뇌물 주고 사건 수임 혐의 현직 변호사 구속
입력 2025.08.08 (21:58) 수정 2025.08.08 (22:10)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경찰관에게 뇌물을 주고 사건을 수임한 혐의로 현직 변호사가 구속됐습니다.
부산지검은 뇌물 공여와 변호사법 위반 혐의로 부산의 한 현직 변호사를 구속했습니다.
해당 변호사는 형사 사건 등을 수임하기 위해 경찰관에게 오랜 기간 사례금을 준 혐의를 받고 있습니다.
뇌물 수수 의혹을 받는 경찰관은 최근 사망한 것으로 전해졌습니다.
이와 관련해 변호사 소속 법무법인 측은 "수사 중인 사안이라 법정에서 억울한 부분을 밝히겠다"고 전했습니다.
부산지검은 뇌물 공여와 변호사법 위반 혐의로 부산의 한 현직 변호사를 구속했습니다.
해당 변호사는 형사 사건 등을 수임하기 위해 경찰관에게 오랜 기간 사례금을 준 혐의를 받고 있습니다.
뇌물 수수 의혹을 받는 경찰관은 최근 사망한 것으로 전해졌습니다.
이와 관련해 변호사 소속 법무법인 측은 "수사 중인 사안이라 법정에서 억울한 부분을 밝히겠다"고 전했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 뇌물 주고 사건 수임 혐의 현직 변호사 구속
-
- 입력 2025-08-08 21:58:56
- 수정2025-08-08 22:10:30
경찰관에게 뇌물을 주고 사건을 수임한 혐의로 현직 변호사가 구속됐습니다.
부산지검은 뇌물 공여와 변호사법 위반 혐의로 부산의 한 현직 변호사를 구속했습니다.
해당 변호사는 형사 사건 등을 수임하기 위해 경찰관에게 오랜 기간 사례금을 준 혐의를 받고 있습니다.
뇌물 수수 의혹을 받는 경찰관은 최근 사망한 것으로 전해졌습니다.
이와 관련해 변호사 소속 법무법인 측은 "수사 중인 사안이라 법정에서 억울한 부분을 밝히겠다"고 전했습니다.
부산지검은 뇌물 공여와 변호사법 위반 혐의로 부산의 한 현직 변호사를 구속했습니다.
해당 변호사는 형사 사건 등을 수임하기 위해 경찰관에게 오랜 기간 사례금을 준 혐의를 받고 있습니다.
뇌물 수수 의혹을 받는 경찰관은 최근 사망한 것으로 전해졌습니다.
이와 관련해 변호사 소속 법무법인 측은 "수사 중인 사안이라 법정에서 억울한 부분을 밝히겠다"고 전했습니다.
-
-
최위지 기자 allways@kbs.co.kr최위지 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.