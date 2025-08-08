뇌물 주고 사건 수임 혐의 현직 변호사 구속

동영상 고정 취소

경찰관에게 뇌물을 주고 사건을 수임한 혐의로 현직 변호사가 구속됐습니다.



부산지검은 뇌물 공여와 변호사법 위반 혐의로 부산의 한 현직 변호사를 구속했습니다.



해당 변호사는 형사 사건 등을 수임하기 위해 경찰관에게 오랜 기간 사례금을 준 혐의를 받고 있습니다.



뇌물 수수 의혹을 받는 경찰관은 최근 사망한 것으로 전해졌습니다.



이와 관련해 변호사 소속 법무법인 측은 "수사 중인 사안이라 법정에서 억울한 부분을 밝히겠다"고 전했습니다.



