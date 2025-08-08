강변대로 유해화학물질 누출…4명 부상

동영상 고정 취소

오늘(8일) 오후 4시 40분쯤 부산 북구 구포동 강변도로를 달리던 화학물질 이송 차량에서 금속 용기가 바닥으로 떨어져 분말형 유해화학물질인 무수크롬산이 유출됐습니다.



이 사고로 현장을 순찰하던 구청 직원 4명이 호흡 곤란으로 병원에서 치료를 받고 있습니다.



또 소방 특수구조단이 도로를 소독하는 작업을 벌였습니다.



경찰은 드럼통이 떨어진 화물차를 추적하고 있습니다.



