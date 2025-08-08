제천-영월 고속도로 연내 착공 가능

동영상 고정 취소

강원도는 제천-영월 고속도로 건설을 위한 공청회와 환경영향평가 등의 행정절차가 다음 달(9월)이면 마무리될 것이라고 밝혔습니다.



이에 따라, 이르면 11월, 늦어도 올해 말까지는 착공이 가능할 것이라고 강조했습니다.



제천-영월 고속도로는 충청북도 제천시 금성면 월림리에서 영월군 영월읍 팔괴리를 잇는 29.92km 길이의 도로입니다.



