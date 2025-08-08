원주, 캠핑장 드론 음식 배송 시범 실시
입력 2025.08.08 (21:58) 수정 2025.08.08 (22:07)
원주미래산업진흥원이 올해 10월까지 원주시 신림면의 캠핑장 5곳에서 드론을 활용한 음식 배송 시범 사업을 실시합니다.
원주진흥원은 드론 안전 운행 통합 관제 센터와 드론 이·착륙장을 구축했습니다.
김영준 기자 yjkim1@kbs.co.kr김영준 기자의 기사 모음
