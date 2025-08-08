원주, 캠핑장 드론 음식 배송 시범 실시

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

원주미래산업진흥원이 올해 10월까지 원주시 신림면의 캠핑장 5곳에서 드론을 활용한 음식 배송 시범 사업을 실시합니다.



이 사업은 소형 무인항공기인 드론을 이용해 캠핑장 이용객에게 음식을 배달하는 사업입니다.



원주진흥원은 드론 안전 운행 통합 관제 센터와 드론 이·착륙장을 구축했습니다.



