[뉴스9 날씨] 주말 동안 남부지방에 최대 200mm↑ 많은 비

입력 2025.08.08 (22:00) 수정 2025.08.08 (22:04)

주말 동안 남부지방을 중심으로 많은 비가 내리겠습니다.

내일 새벽에 남부지방과 제주도를 시작으로 오후에는 전국 대부분 지역에 비가 내리겠습니다.

특히 내일 밤부터 모레 오전 사이 남부지방에 시간당 최대 70mm 이상의 국지성 호우가 예상됩니다.

모레까지 전남과 경남 해안에 최대 200mm 이상, 전남 내륙과 부산, 울산에 최대 150mm 이상의 많은 비가 내리겠습니다.

내일 비로 인해 낮 기온이 30도 아래로 낮아져 서울 29도, 세종 28도로 예상됩니다.

내일 군산과 여수의 낮 기온은 28도에 머물겠고, 남해안과 제주도에는 강풍이 불겠습니다.

안동의 낮 기온 28도, 부산과 진주 29도 예상됩니다.

물결은 서해와 남해, 제주 부근 해상에서 최고 3.5m로 높게 일겠습니다.

수도권과 강원의 비는 내일 밤 그치겠지만 충청과 남부지방의 비는 모레까지 이어지겠습니다.

다음 주 화요일과 수요일에도 다시 전국에 비가 내릴 전망입니다.

날씨였습니다.

강아랑 기상캐스터/그래픽:한세희/진행:이민영

