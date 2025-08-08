산책 중 목줄 잡고 강아지 학대한 20대 검거

동영상 고정 취소

부산진경찰서는 목줄을 잡고 강아지를 학대한 혐의로 20대 남성을 붙잡아 조사하고 있습니다.



이 남성은 지난 5일 오후 부산진구의 한 골목에서 함께 산책하던 강아지의 목줄을 잡아 흔드는 등 강아지를 학대한 혐의를 받고 있습니다.



이 장면이 담긴 영상이 인터넷상에 퍼져 동물단체와 부산시, 경찰이 해당 남성을 찾아가 대면 조사를 벌였습니다.



경찰 조사에서 이 남성은 "강아지를 훈육하려고 한 일"이라고 진술한 것으로 전해졌습니다.



