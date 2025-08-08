송도 해수욕장서 카약 전복 60대 남성 사망

동영상 고정 취소

오늘(8일) 오후 1시 반쯤 부산 송도해수욕장에서 2인용 카약이 뒤집어졌습니다.



이 사고로 카약에 타고 있던 2명이 의식이 있는 상태로 구조됐지만 1분 뒤 60대 남성이 호흡곤란을 호소하며 쓰러져 숨졌습니다.



해경은 "구조자 모두 구명조끼를 입고 있었다"며 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!