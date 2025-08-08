강원도, ‘동해·삼척 수소클러스터’ 내년 착공

동영상 고정 취소

강원도는 동해와 삼척에 추진되고 있는 수소 저장·운송 클러스터 구축 사업이 올 하반기 설계를 시작해 내년 상반기 착공하는 등 본격 추진된다고 밝혔습니다.



우선 동해시 북평 제2 일반산업단지에는 9천600여 제곱미터 규모로 건축물 3개 동이 들어설 예정이며, 삼척에는 수소액화플랜트가 조성될 계획입니다.



수소 저장·운송 클러스터는 2천29년까지 3천176억 원을 들여 동해와 삼척에 수소 산업 진흥센터와 안전성 시험센터, 액화수소 공급 기반 등을 마련하는 사업입니다.



