강원촛불행동 “국민의힘 해산 촉구”
입력 2025.08.08 (22:07) 수정 2025.08.08 (22:16)
강원촛불행동은 오늘 강릉시 교동 권성동 국회의원 사무실 앞에서 기자회견을 열고, 정부는 내란 정당 국민의힘을 해산시키고 소속 의원들을 엄벌하라고 촉구했습니다.
촛불행동은 내란을 일으킨 윤석열 탄핵에 반대한 국민의힘은 명백한 내란 공범이고 위헌 정당이라며, 국민의힘 해산 운동에 본격적으로 돌입하겠다고 선포했습니다.
또, 다음 달(9월) 6일 강릉에서 내란 청산 국민주권 실현을 위한 강원촛불대행진을 개최하는 등 강원도 곳곳에서 집회를 이어갈 예정입니다.
정면구 기자 nine@kbs.co.kr
