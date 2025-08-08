제천-영월 고속도로 연내 착공 가능

동영상 고정 취소

제천-영월 고속도로 건설사업이 올해 안에 착공할 수 있다는 전망이 나왔습니다.



강원도는 공청회와 환경영향평가 등 고속도로 건설을 위한 행정 절차가 다음 달이면 마무리된다며, 이르면 11월, 늦어도 올해 말까지는 착공이 가능할 것이라고 밝혔습니다.



제천-영월 고속도로는 충청북도 제천시 금성면 월림리에서 영월군 영월읍 팔괴리를 잇는 29.9킬로미터 길이의 도로입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!