‘10억 vs 50억’…양도세 대주주 기준, 결론은?

동영상 고정 취소

[앵커]



주식 양도세 과세 대상 기준 강화를 골자로 한 정부의 세제 개편안이 이번 주말 변곡점을 맞을 전망입니다.



민주당과 정부, 대통령실이 모레 고위 협의회를 열고 해당 내용을 논의할 예정인데, 이 자리에서 과연 어떤 결론을 내릴지 귀추가 주목됩니다.



주식시장의 변수로 떠오른 세제 개편 문제의 쟁점과 해법은 무엇인지, 이인철 참조은경제연구소장과 자세히 짚어봅니다.



우선 지난달 정부가 발표한 세제개편안의 주요 내용을 정리해볼까요?



[앵커]



지금 가장 큰 논란이 되고 있는 게 주식 양도소득세를 내는 대주주의 기준 강화죠?



[앵커]



국내 증시에서 단일 종목을 10억 원 이상 가진 투자자는 어느 정돈가요?



[앵커]



비율이 그리 높진 않은데 투자자들의 반발이 큰 건 어떤 이유에선가요?



[앵커]



대주주 기준이 강화되면 주식 시장에 악영향을 주게 될까요?



인과 관계가 있다고 봐야할까요?



[앵커]



외국의 경우는 이런 대주주 기준 논란 자체가 없지 않습니까?



[앵커]



기준이 10억이든 50억이든 지금 같은 제도 하에선 연말 일시적으로 주식을 팔아버리면 세금 부담을 회피할 수 있는 건 계속 되는 건데, 장기적으로 어떤 해법이 필요할까요?



[앵커]



정부의 세제 개편안 내용 중 배당소득 분리과세를 놓고도 말들이 많은 거 같습니다.



어떤가요?



[앵커]



여당과 정부, 대통령실이 모레 세제개편안 관련 논의를 할 예정이죠?



결론이 어떻게 날 걸로 예상하십니까?



[앵커]



이인철 참조은 경제연구소장이었습니다.



말씀 잘 들었습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!