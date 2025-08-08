뉴스라인 W

‘10억 vs 50억’…양도세 대주주 기준, 결론은?

입력 2025.08.08 (23:11) 수정 2025.08.08 (23:17)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

아파트 공사 현장서 50대 노동자 추락사…“안전고리 안 해”

아파트 공사 현장서 50대 노동자 추락사…“안전고리 안 해”
미국, WTO 체제 종식 선언…“이제 트럼프 라운드”

미국, WTO 체제 종식 선언…“이제 트럼프 라운드”

다음
[앵커]

주식 양도세 과세 대상 기준 강화를 골자로 한 정부의 세제 개편안이 이번 주말 변곡점을 맞을 전망입니다.

민주당과 정부, 대통령실이 모레 고위 협의회를 열고 해당 내용을 논의할 예정인데, 이 자리에서 과연 어떤 결론을 내릴지 귀추가 주목됩니다.

주식시장의 변수로 떠오른 세제 개편 문제의 쟁점과 해법은 무엇인지, 이인철 참조은경제연구소장과 자세히 짚어봅니다.

우선 지난달 정부가 발표한 세제개편안의 주요 내용을 정리해볼까요?

[앵커]

지금 가장 큰 논란이 되고 있는 게 주식 양도소득세를 내는 대주주의 기준 강화죠?

[앵커]

국내 증시에서 단일 종목을 10억 원 이상 가진 투자자는 어느 정돈가요?

[앵커]

비율이 그리 높진 않은데 투자자들의 반발이 큰 건 어떤 이유에선가요?

[앵커]

대주주 기준이 강화되면 주식 시장에 악영향을 주게 될까요?

인과 관계가 있다고 봐야할까요?

[앵커]

외국의 경우는 이런 대주주 기준 논란 자체가 없지 않습니까?

[앵커]

기준이 10억이든 50억이든 지금 같은 제도 하에선 연말 일시적으로 주식을 팔아버리면 세금 부담을 회피할 수 있는 건 계속 되는 건데, 장기적으로 어떤 해법이 필요할까요?

[앵커]

정부의 세제 개편안 내용 중 배당소득 분리과세를 놓고도 말들이 많은 거 같습니다.

어떤가요?

[앵커]

여당과 정부, 대통령실이 모레 세제개편안 관련 논의를 할 예정이죠?

결론이 어떻게 날 걸로 예상하십니까?

[앵커]

이인철 참조은 경제연구소장이었습니다.

말씀 잘 들었습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘10억 vs 50억’…양도세 대주주 기준, 결론은?
    • 입력 2025-08-08 23:11:08
    • 수정2025-08-08 23:17:54
    뉴스라인 W
[앵커]

주식 양도세 과세 대상 기준 강화를 골자로 한 정부의 세제 개편안이 이번 주말 변곡점을 맞을 전망입니다.

민주당과 정부, 대통령실이 모레 고위 협의회를 열고 해당 내용을 논의할 예정인데, 이 자리에서 과연 어떤 결론을 내릴지 귀추가 주목됩니다.

주식시장의 변수로 떠오른 세제 개편 문제의 쟁점과 해법은 무엇인지, 이인철 참조은경제연구소장과 자세히 짚어봅니다.

우선 지난달 정부가 발표한 세제개편안의 주요 내용을 정리해볼까요?

[앵커]

지금 가장 큰 논란이 되고 있는 게 주식 양도소득세를 내는 대주주의 기준 강화죠?

[앵커]

국내 증시에서 단일 종목을 10억 원 이상 가진 투자자는 어느 정돈가요?

[앵커]

비율이 그리 높진 않은데 투자자들의 반발이 큰 건 어떤 이유에선가요?

[앵커]

대주주 기준이 강화되면 주식 시장에 악영향을 주게 될까요?

인과 관계가 있다고 봐야할까요?

[앵커]

외국의 경우는 이런 대주주 기준 논란 자체가 없지 않습니까?

[앵커]

기준이 10억이든 50억이든 지금 같은 제도 하에선 연말 일시적으로 주식을 팔아버리면 세금 부담을 회피할 수 있는 건 계속 되는 건데, 장기적으로 어떤 해법이 필요할까요?

[앵커]

정부의 세제 개편안 내용 중 배당소득 분리과세를 놓고도 말들이 많은 거 같습니다.

어떤가요?

[앵커]

여당과 정부, 대통령실이 모레 세제개편안 관련 논의를 할 예정이죠?

결론이 어떻게 날 걸로 예상하십니까?

[앵커]

이인철 참조은 경제연구소장이었습니다.

말씀 잘 들었습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각

법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각
첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립

첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립
미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”

미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”
탐색전 이어가는 북미…<br>‘비핵화’ 원칙 흔들리나

탐색전 이어가는 북미…‘비핵화’ 원칙 흔들리나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.