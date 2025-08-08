미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”

동영상 고정 취소

[앵커]



미국이 관세 협상을 통해 마련한 무역 질서를 트럼프 라운드, 라고 이름 짓고 세계무역기구, WTO 체제를 대체할 새로운 질서라고 밝혔습니다.



30년을 이어온 자유무역 질서가 끝났음을 공식 선언한 겁니다.



첫 소식, 홍진아 기자가 보도합니다.



[리포트]



"우리는 '트럼프 라운드'를 눈으로 직접 보고 있다."



미국 통상정책을 총괄하는 그리어 무역대표가 뉴욕타임스에 기고한 글의 한 대목입니다.



트럼프 대통령이 전 세계를 압박해 얻어낸 미국 주도의 새로운 무역 질서를 다자 무역 협상에 빗대 '트럼프 라운드' 라고 규정한 겁니다.



그리어 대표는 기존의 세계무역기구 WTO 체제는 더 이상 지속 가능하지 않다고 사실상 종식을 선언했습니다.



WTO 체제에서 미국은 일자리와 경제적 안정을 잃었고, 수혜를 본 건 중국이라는, 트럼프의 오랜 생각이 반영됐습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령/2019년 8월 : "중국은 수년간 우리 돈과 세계무역기구(WTO)의 지원을 등에 업고 우리나라를 착취해 왔습니다."]



WTO는 글로벌 교역 핵심 기구로, 무역 자유화 등 지금의 다자무역체제의 근간입니다.



그리어 대표는 그간 WTO가 해왔던 중재 역할도 이젠 미국이 맡겠다고 공언했습니다.



새로운 무역 질서에선 한국과 유럽의 대미 투자가 미국의 제조업 부활을 가속화하고, 한국이 쇠퇴한 미국 조선산업의 재활성화를 도울 것이라고도 했습니다.



그리어 대표는 또, 트럼프 라운드가 시작된 지 130일도 안 된 상황에서 이 체제가 완성됐다고 할 수 없지만 분명히 구축되고 있다며, 앞으로 관세를 무기화한 협상이 계속될 것을 시사했습니다.



KBS 뉴스 홍진아입니다.



영상편집:김철/그래픽:김지훈/자료조사:남서현/영상출처:워싱턴포스트



