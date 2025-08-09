[북한 영상] 북한 산지의 ‘목장’

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

북한 산지에는 목장들이 여럿 있습니다.



목초지를 구역으로 나누고, 돌아가며 풀을 뜯게 하는 순환식 방목을 합니다.



양과 염소 사슴을 키우는데, 염소 목장들끼리 마릿수 늘리기, 젖 생산 경쟁도 있다고 합니다.



