[북한 영상] 북한 산지의 ‘목장’
입력 2025.08.09 (08:28) 수정 2025.08.09 (08:37)
북한 산지에는 목장들이 여럿 있습니다.
목초지를 구역으로 나누고, 돌아가며 풀을 뜯게 하는 순환식 방목을 합니다.
양과 염소 사슴을 키우는데, 염소 목장들끼리 마릿수 늘리기, 젖 생산 경쟁도 있다고 합니다.
