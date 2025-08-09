사회 ‘3대 특검’ 수사

특검, 이종섭 호주대사 자격심사 ‘서면 졸속’ 진술 확보

입력 2025.08.09 (11:59) 수정 2025.08.09 (12:11)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이종섭 전 국방부 장관의 주호주대사 임명·출국금지 해제 의혹을 수사하는 이명현 특별검사팀이, 외교부의 대사 자격 심사가 졸속으로 이뤄졌다는 진술을 확보했습니다.

순직해병 특검팀은 최근 외교부 관계자들을 참고인으로 조사하는 과정에서 ‘이 전 장관의 자격 심사가 서면으로만 진행됐고, 이미 적격이라고 적힌 서류에 위원들이 서명만 했다’는 취지의 진술을 확보했습니다.

재외공관장의 자격 여부를 심사하는 공관장자격심사위원회는 외교부 차관과 관련 부처 공무원 등 10명으로 구성되며, 원칙적으로 7명 이상의 위원이 출석해야 합니다.

그런데 이러한 절차가 대면 회의 없이 진행됐으며, 최종 심사 결과에 대한 위원들의 의결 서명도 형식적으로 이뤄졌다는 정황을 특검팀이 포착한 겁니다.

특검팀은 외교부로부터 공관장자격심사위 회의록 등 이 전 장관 심사 관련 문서들도 임의제출 방식으로 넘겨받은 것으로 파악됐습니다.

이 전 장관은 공수처의 순직해병 사건 수사 외압 의혹 사건 주요 피의자로 출국금지 상태였음에도, 지난해 3월 호주대사로 임명됐고 법무부는 이 전 장관의 출국금지를 해제해 줬습니다.

특검팀은 윤석열 전 대통령이 이 전 장관을 도피시키기 위해 호주대사로 임명했을 가능성이 있다고 보고, 대사 임명과 관련한 인사 검증과 자격 심사, 출국금지 해제 과정에서 외압이나 불법행위가 있었는지 확인하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 특검, 이종섭 호주대사 자격심사 ‘서면 졸속’ 진술 확보
    • 입력 2025-08-09 11:59:01
    • 수정2025-08-09 12:11:45
    사회
이종섭 전 국방부 장관의 주호주대사 임명·출국금지 해제 의혹을 수사하는 이명현 특별검사팀이, 외교부의 대사 자격 심사가 졸속으로 이뤄졌다는 진술을 확보했습니다.

순직해병 특검팀은 최근 외교부 관계자들을 참고인으로 조사하는 과정에서 ‘이 전 장관의 자격 심사가 서면으로만 진행됐고, 이미 적격이라고 적힌 서류에 위원들이 서명만 했다’는 취지의 진술을 확보했습니다.

재외공관장의 자격 여부를 심사하는 공관장자격심사위원회는 외교부 차관과 관련 부처 공무원 등 10명으로 구성되며, 원칙적으로 7명 이상의 위원이 출석해야 합니다.

그런데 이러한 절차가 대면 회의 없이 진행됐으며, 최종 심사 결과에 대한 위원들의 의결 서명도 형식적으로 이뤄졌다는 정황을 특검팀이 포착한 겁니다.

특검팀은 외교부로부터 공관장자격심사위 회의록 등 이 전 장관 심사 관련 문서들도 임의제출 방식으로 넘겨받은 것으로 파악됐습니다.

이 전 장관은 공수처의 순직해병 사건 수사 외압 의혹 사건 주요 피의자로 출국금지 상태였음에도, 지난해 3월 호주대사로 임명됐고 법무부는 이 전 장관의 출국금지를 해제해 줬습니다.

특검팀은 윤석열 전 대통령이 이 전 장관을 도피시키기 위해 호주대사로 임명했을 가능성이 있다고 보고, 대사 임명과 관련한 인사 검증과 자격 심사, 출국금지 해제 과정에서 외압이나 불법행위가 있었는지 확인하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
정해주
정해주 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
초유의 대통령 부부 ‘동시 구속’, 가능성은?

초유의 대통령 부부 ‘동시 구속’, 가능성은?
‘김건희 영장’ 20쪽…‘목걸이’가 구속 가르나

‘김건희 영장’ 20쪽…‘목걸이’가 구속 가르나
‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…구속 유지

‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…구속 유지
법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각

법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

국민의힘 긴급 비대위…“전한길 징계 절차 착수”

국민의힘 긴급 비대위…“전한길 징계 절차 착수”
밤사이 남부·제주에 많은 비

밤사이 남부·제주에 많은 비
‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…구속 유지

‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…구속 유지
트럼프 “15일 알래스카에서 푸틴 만날 것…휴전 매우 가까워져”

트럼프 “15일 알래스카에서 푸틴 만날 것…휴전 매우 가까워져”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.