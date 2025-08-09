사회 ‘3대 특검’ 수사

특검 “‘김건희 문고리 3인방’ 휴대전화 초기화”…증거 인멸 우려 강조

입력 2025.08.09 (16:57) 수정 2025.08.09 (17:01)

민중기 특별검사팀이 김건희 여사의 구속이 필요한 이유로 범행의 중대성을 비롯해 ‘증거 인멸 우려’와 ‘도주 우려’ 등을 강조한 것으로 알려졌습니다.

김건희 특검팀은 김 여사의 구속영장 청구서에 김 여사뿐 아니라 주변인들의 증거 인멸이 우려된다는 취지의 의견을 기재한 것으로 오늘(9일) 파악됐습니다.

특검팀은 김 여사가 최측근인 대통령실 전 행정관인 유경옥 씨와 정지원 씨, 건진법사 전성배 씨 등 관련자들과 말을 맞춰 증거 인멸을 할 우려가 크다고 본 겁니다.

영장 청구서에는 유 씨와 정 씨가 휴대전화를 초기화했다는 내용 등이 담긴 것으로 전해졌습니다.

유 씨는 지난 4월, 서울남부지검의 압수수색 도중 휴대전화를 초기화해 입건되기도 했으며, 정 씨도 휴대전화를 여러 차례 초기화한 내역 등이 특검에 포착된 것으로 알려졌습니다.

특검은 또, 코바나컨텐츠 사무실에 설치된 노트북이 윤 전 대통령 탄핵 선고 직전인 3월 말 포맷됐다는 내용 등도 영장 청구서에 기재했습니다.

특검팀은 유 씨와 정 씨 등이 코바나컨텐츠 사무실로 출근하는 등, 김 여사가 두 사람에게 영향력을 미치고 있다며 구속이 필요하다는 취지의 의견도 제시했습니다.

특검팀은 이 밖에도 김 여사가 2010년 10월부터 2012년 12월까지 도이치모터스 주가조작에 참여해 8억 1천만 원 상당의 부당이득을 얻었다는 점과 ‘정치 브로커’ 명태균 씨로부터 무상으로 받은 50여 차례의 여론조사 비용이 2억 7천만 원 상당에 달한다고 추산한 내용 등을 적었습니다.

특검팀은 이러한 내용 등을 토대로 김 여사에 대한 구속 필요성을 강조할 것으로 보입니다.

앞서 특검팀은 지난 7일, 김 여사에 대해 자본시장법 위반과 정치자금법 위반, 특가법상 알선수재 혐의로 구속영장을 청구했습니다.

김 여사에 대한 구속영장 심사는 오는 12일 오전 10시 10분 서울중앙지법에서 열릴 예정이며, 김 여사가 직접 심사에 출석할 것으로 전망됩니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
정해주 기자
