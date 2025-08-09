트럼프-푸틴, 15일 알래스카서 정상회담

동영상 고정 취소

트럼프 미국 대통령이 푸틴 러시아 대통령과 오는 15일 미 알래스카에서 만날 것이라고 발표했습니다.



러시아 관영매체 타스 통신도 크렘린궁이 트럼프-푸틴 대통령의 15일 알래스카 회동을 확인했다고 보도했습니다.



이번 회담에선 개전 4년째인 우크라이나 전쟁 문제가 주요 의제로 논의될 것으로 보입니다.



