트럼프-푸틴, 15일 알래스카서 정상회담
입력 2025.08.09 (12:07) 수정 2025.08.09 (12:20)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
트럼프 미국 대통령이 푸틴 러시아 대통령과 오는 15일 미 알래스카에서 만날 것이라고 발표했습니다.
러시아 관영매체 타스 통신도 크렘린궁이 트럼프-푸틴 대통령의 15일 알래스카 회동을 확인했다고 보도했습니다.
이번 회담에선 개전 4년째인 우크라이나 전쟁 문제가 주요 의제로 논의될 것으로 보입니다.
러시아 관영매체 타스 통신도 크렘린궁이 트럼프-푸틴 대통령의 15일 알래스카 회동을 확인했다고 보도했습니다.
이번 회담에선 개전 4년째인 우크라이나 전쟁 문제가 주요 의제로 논의될 것으로 보입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 트럼프-푸틴, 15일 알래스카서 정상회담
-
- 입력 2025-08-09 12:07:40
- 수정2025-08-09 12:20:10
트럼프 미국 대통령이 푸틴 러시아 대통령과 오는 15일 미 알래스카에서 만날 것이라고 발표했습니다.
러시아 관영매체 타스 통신도 크렘린궁이 트럼프-푸틴 대통령의 15일 알래스카 회동을 확인했다고 보도했습니다.
이번 회담에선 개전 4년째인 우크라이나 전쟁 문제가 주요 의제로 논의될 것으로 보입니다.
러시아 관영매체 타스 통신도 크렘린궁이 트럼프-푸틴 대통령의 15일 알래스카 회동을 확인했다고 보도했습니다.
이번 회담에선 개전 4년째인 우크라이나 전쟁 문제가 주요 의제로 논의될 것으로 보입니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.