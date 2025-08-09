뉴스 12

트럼프-푸틴, 15일 알래스카서 정상회담

입력 2025.08.09 (12:07) 수정 2025.08.09 (12:20)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

미, 1kg 금괴에도 관세…금값 사상 최고치

미, 1kg 금괴에도 관세…금값 사상 최고치
[오후날씨 꿀팁] 남부 최대 200mm 비…시간당 30~70mm 집중호우

[오후날씨 꿀팁] 남부 최대 200mm 비…시간당 30~70mm 집중호우

다음
트럼프 미국 대통령이 푸틴 러시아 대통령과 오는 15일 미 알래스카에서 만날 것이라고 발표했습니다.

러시아 관영매체 타스 통신도 크렘린궁이 트럼프-푸틴 대통령의 15일 알래스카 회동을 확인했다고 보도했습니다.

이번 회담에선 개전 4년째인 우크라이나 전쟁 문제가 주요 의제로 논의될 것으로 보입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 트럼프-푸틴, 15일 알래스카서 정상회담
    • 입력 2025-08-09 12:07:40
    • 수정2025-08-09 12:20:10
    뉴스 12
트럼프 미국 대통령이 푸틴 러시아 대통령과 오는 15일 미 알래스카에서 만날 것이라고 발표했습니다.

러시아 관영매체 타스 통신도 크렘린궁이 트럼프-푸틴 대통령의 15일 알래스카 회동을 확인했다고 보도했습니다.

이번 회담에선 개전 4년째인 우크라이나 전쟁 문제가 주요 의제로 논의될 것으로 보입니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

국민의힘 긴급 비대위…“전한길 징계 절차 착수”

국민의힘 긴급 비대위…“전한길 징계 절차 착수”
밤사이 남부·제주에 많은 비

밤사이 남부·제주에 많은 비
‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…구속 유지

‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…구속 유지
트럼프 “15일 알래스카에서 푸틴 만날 것…휴전 매우 가까워져”

트럼프 “15일 알래스카에서 푸틴 만날 것…휴전 매우 가까워져”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.