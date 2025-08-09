뉴스 12

[오후날씨 꿀팁] 남부 최대 200mm 비…시간당 30~70mm 집중호우

입력 2025.08.09 (12:08)

주말인 오늘 남부지방을 중심으로 강하고 많은 비가 내리겠습니다.

현재 전남 해안을 중심으로 호우특보가 내려진 가운데 전남 섬 지역에는 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내리고 있습니다.

빗줄기는 더 굵어지겠습니다.

오늘 오후부터 내일 오전 사이 남부지방에는 시간당 30에서 50mm, 남해안에는 최대 70mm의 집중호우가 내리는 곳이 있겠습니다.

앞으로 예상되는 비의 양은 남해안 지역에 200mm 이상 광주와 전남, 부산과 울산에 최대 150mm 이상입니다.

서울 등 수도권과 강원도는 5mm 안팎으로 비의 양이 많지는 않겠습니다.

내일까지 남해안과 제주도에는 바람이 강하게 불겠습니다.

낮 기온은 서울과 광주 29도, 대전 28도, 대구 30도가 예상됩니다.

남해안과 제주도에는 높은 너울이 밀려오는 곳이 있겠습니다.

수도권과 강원도의 비는 오늘 밤이면 대부분 그치겠고 충청권은 내일 새벽까지 남부지방은 내일 오후까지 이어지겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:박혜령

