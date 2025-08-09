이춘석 ‘주식 차명거래’ 의혹 고발인 조사 잇따라…수사 속도

동영상 고정 취소

[앵커]



이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹 수사 속보로 이어갑니다.



25명 규모로 전담 수사팀을 꾸린 경찰이, 연일 고발인 조사를 이어가며 수사에 속도를 내고 있습니다.



다음 수순은 이춘석 의원에 대한 강제 수사가 될 걸로 보입니다.



윤아림 기잡니다.



[리포트]



이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹 사건을 맡은 경찰이 수사에 속도를 내고 있습니다.



어제(8일) 이 의원을 고발한 시민과 국민의힘 주진우 의원실 보좌진을 상대로 고발 취지를 확인한 데 이어 주말인 오늘(9일)도 고발인 조사를 진행했습니다.



금융실명법 위반 등 혐의로 이 의원을 고발한 시민단체 관계자 등을 불러 사실 확인에 나선 겁니다.



[김순환/서민민생대책위원회 사무총장 : "대통령실, 더불어민주당 국회의원들, 보좌관들, 국정기획위원회 모두 전반적인 수사를 했으면 합니다."]



앞서 지난 4일 이 의원이 국회 본회의장에서 주식 계좌를 보는 모습이 포착되면서 차명 거래 의혹이 불거졌습니다.



당시 휴대전화 속 계좌 주인이 이 의원의 보좌관 차 모 씨로 확인됐기 때문입니다.



이 의원은 차명 거래는 사실이 아니라며 의혹을 즉각 부인했습니다.



하지만 이 의원이 거래한 거로 보이는 종목에 정부가 AI 국가대표 기업으로 선정한 네이버와 LG CNS 주식이 포함돼 있어 파장은 더욱 확산됐습니다.



이 의원이 AI 정책을 총괄하는 국정기획위원회 경제2분과장인 만큼, 업무로 취득한 미공개 정보를 이용했을 가능성이 제기된 겁니다.



지난해 국정감사 당시 차 씨 명의의 주식 계좌를 보는 모습도 다시 소환됐습니다.



25명 규모의 전담수사팀을 꾸린 경찰은 고발인 조사와 법리 검토를 곧 마무리한 뒤, 이 의원에 대한 강제 수사에 나설 전망입니다.



KBS 뉴스 윤아림입니다.



촬영기자:최석규/영상편집:서정혁/사진제공:더팩트·뉴시스



