뉴스 9 ‘3대 특검’ 수사

“김건희, 탄핵 전 노트북 포맷…‘문고리’는 문 잠그고 초기화”

입력 2025.08.09 (21:10) 수정 2025.08.09 (21:38)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

장마 뒤 폭우…기후변화가 부른 ‘장마’ 논의

장마 뒤 폭우…기후변화가 부른 ‘장마’ 논의
이춘석 ‘주식 차명거래’ 의혹 고발인 조사 잇따라…수사 속도

이춘석 ‘주식 차명거래’ 의혹 고발인 조사 잇따라…수사 속도

다음
[앵커]

다음 김건희 특검 소식입니다.

특검은 다음 주 화요일 열리는 김건희 여사의 구속 심사에서 '증거 인멸 우려'를 주된 구속 사유로 내세울 걸로 보입니다.

윤 전 대통령 탄핵 전 김 여사 노트북이 초기화된 정황, 측근들의 휴대전화 초기화 정황이 잇따라 포착됐기 때문입니다.

대체 어디서 무슨 일이 있었던건지 정해주 기자가 보도합니다.

[리포트]

윤석열 전 대통령 탄핵 선고가 임박했던 3월 말, 특검팀은 "김건희 여사의 코바나컨텐츠 사무실 노트북이 초기화 됐다"고 영장 청구서에 썼습니다.

이곳은 '기업 뇌물성 협찬' 혐의와 직결된 곳, '집사 게이트' 등 각종 의혹과 접점이 있는 장소이기도 합니다.

특히 특검팀은 '문고리 3인방'으로 불리는 수행비서 유경옥, 정지원 씨가 이 사무실로 출근 중인 것을 포착했습니다.

김 여사가 여전히 '입막음' 등 영향력을 행사할 수 있단 겁니다.

특검은 그 증거로 정 씨가 여러차례 휴대전화를 초기화했고, 유 씨는 검찰 압수수색이 들어오자 문을 잠근 채 휴대전화를 초기화했단 점을 들었습니다.

유 씨는 통일교 전 간부 윤 모 씨가 건진법사 전성배 씨에게 건넨 '김 여사 선물용 고가 가방'을 전달받아 교체한 인물, 특검팀은 김 여사가 구속되지 않는 한, 이들과 '말 맞추기'를 할 우려가 크다고 봅니다.

김 여사 본인도, 압수된 휴대전화 비밀번호를 함구하고 있습니다.

특검은 김 여사 혐의가 '헌법적 가치'도 훼손했다고 영장 청구서에 담았습니다.

도이치모터스 주가조작은 시장경제질서를, 건진법사 청탁은 정교분리 원칙을 명태균 공천개입은 정당민주성을 훼손했다는 시각입니다.

한편, 순직해병 특검은 이종섭 전 국방부 장관이 피의자인데도 호주대사로 임명되면서, 자격심사가 회의없이 졸속으로 진행된 걸 확인하고 윤 전 대통령 지시 여부를 수사 중입니다.

KBS 뉴스 정해주입니다.

영상편집:양다운/그래픽:최창준

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “김건희, 탄핵 전 노트북 포맷…‘문고리’는 문 잠그고 초기화”
    • 입력 2025-08-09 21:10:45
    • 수정2025-08-09 21:38:28
    뉴스 9
[앵커]

다음 김건희 특검 소식입니다.

특검은 다음 주 화요일 열리는 김건희 여사의 구속 심사에서 '증거 인멸 우려'를 주된 구속 사유로 내세울 걸로 보입니다.

윤 전 대통령 탄핵 전 김 여사 노트북이 초기화된 정황, 측근들의 휴대전화 초기화 정황이 잇따라 포착됐기 때문입니다.

대체 어디서 무슨 일이 있었던건지 정해주 기자가 보도합니다.

[리포트]

윤석열 전 대통령 탄핵 선고가 임박했던 3월 말, 특검팀은 "김건희 여사의 코바나컨텐츠 사무실 노트북이 초기화 됐다"고 영장 청구서에 썼습니다.

이곳은 '기업 뇌물성 협찬' 혐의와 직결된 곳, '집사 게이트' 등 각종 의혹과 접점이 있는 장소이기도 합니다.

특히 특검팀은 '문고리 3인방'으로 불리는 수행비서 유경옥, 정지원 씨가 이 사무실로 출근 중인 것을 포착했습니다.

김 여사가 여전히 '입막음' 등 영향력을 행사할 수 있단 겁니다.

특검은 그 증거로 정 씨가 여러차례 휴대전화를 초기화했고, 유 씨는 검찰 압수수색이 들어오자 문을 잠근 채 휴대전화를 초기화했단 점을 들었습니다.

유 씨는 통일교 전 간부 윤 모 씨가 건진법사 전성배 씨에게 건넨 '김 여사 선물용 고가 가방'을 전달받아 교체한 인물, 특검팀은 김 여사가 구속되지 않는 한, 이들과 '말 맞추기'를 할 우려가 크다고 봅니다.

김 여사 본인도, 압수된 휴대전화 비밀번호를 함구하고 있습니다.

특검은 김 여사 혐의가 '헌법적 가치'도 훼손했다고 영장 청구서에 담았습니다.

도이치모터스 주가조작은 시장경제질서를, 건진법사 청탁은 정교분리 원칙을 명태균 공천개입은 정당민주성을 훼손했다는 시각입니다.

한편, 순직해병 특검은 이종섭 전 국방부 장관이 피의자인데도 호주대사로 임명되면서, 자격심사가 회의없이 졸속으로 진행된 걸 확인하고 윤 전 대통령 지시 여부를 수사 중입니다.

KBS 뉴스 정해주입니다.

영상편집:양다운/그래픽:최창준
정해주
정해주 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
특검 “‘김건희 문고리 3인방’ 휴대전화 초기화”…증거 인멸 우려 강조

특검 “‘김건희 문고리 3인방’ 휴대전화 초기화”…증거 인멸 우려 강조
특검, 이종섭 호주대사 자격심사 ‘서면 졸속’ 진술 확보

특검, 이종섭 호주대사 자격심사 ‘서면 졸속’ 진술 확보
초유의 대통령 부부 ‘동시 구속’, 가능성은?

초유의 대통령 부부 ‘동시 구속’, 가능성은?
‘김건희 영장’ 20쪽…‘목걸이’가 구속 가르나

‘김건희 영장’ 20쪽…‘목걸이’가 구속 가르나

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

전남 남해안 호우 경보…10일까지 최대 150mm

전남 남해안 호우 경보…10일까지 최대 150mm
이 시각 남부 비 상황은?

이 시각 남부 비 상황은?
“김건희, 탄핵 전 노트북 포맷 …‘문고리’는 문 잠그고 초기화”

“김건희, 탄핵 전 노트북 포맷 …‘문고리’는 문 잠그고 초기화”
“북한, 대남 확성기 철거 시작” …대북 확성기 철거에 호응

“북한, 대남 확성기 철거 시작” …대북 확성기 철거에 호응
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.