뉴스 9

신태용 13년 만에 복귀전…“트릭은 없다, 오직 닥공”

입력 2025.08.09 (21:26) 수정 2025.08.09 (21:34)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

엄상백 충격의 1이닝 6실점…흔들리는 한화

엄상백 충격의 1이닝 6실점…흔들리는 한화
빙속 간판 김민선 “후배들이 스케이트를 사랑하길”

빙속 간판 김민선 “후배들이 스케이트를 사랑하길”

다음
[앵커]

발등에 불이 떨어진 울산의 소방수로 등장한 신태용 감독이 제주를 상대로 K리그 무대 복귀전을 치렀는데요.

울산의 반등을 위한 신태용 감독의 변칙 작전, 트릭은 무엇이었을까요?

이준희 기자가 전합니다.

[리포트]

13년 만의 국내 복귀전을 앞둔 신태용 감독의 표정엔 긴장감이 묻어났습니다.

[신태용/울산HD 감독 : "울산HD가 이빨 빠진 호랑이가 아닌 진짜 용맹스러운 호랑이가 돼 올해 반드시 반등할 수 있게 끔 준비하도록 하겠습니다."]

선수들이 너무나도 지쳐있다고 파악한 신태용 감독은 냉정하고도 현실적인 목표도 세웠습니다.

[신태용/울산HD 감독 : "선수들에게 '냉정히 이야기하면 우승은 힘들다, 그렇지만 2,3위까지는 충분히 갈 수있다'라고 말했고, 우승이 힘들더라도 ACL 나가는게 올해의 목표입니다."]

러시아월드컵 당시 첫 상대 스웨덴에 혼란을 주기 위해 일명 트릭 작전을 구사하다 홍역을 치렀던 신 감독은 더이상 트릭은 없다며 공격 축구를 예고했습니다.

[신태용/울산HD 감독 : "(코치에게)'스리백 나간다고 말했다가 포백 사인했다간 트릭쓴다고 분명히 트집잡는다'고 말했어요. 그래서 제가 3-4-3포메이션에 직접 사인했고요. 닥치고 공격, 공격 많이 할 겁니다."]

경기에서도 신 감독은 괴물 공격수 말컹을 앞세워 제주를 거세게 몰아붙이며 공격 축구를 예고했습니다.

신태용의 트릭을 등에 업은 울산이 저력을 발휘해 다시 호랑이의 용맹함을 되찾을 수 있을지 주목됩니다.

KBS 뉴스 이준희입니다.

촬영기자:한상윤/영상편집:이상철

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 신태용 13년 만에 복귀전…“트릭은 없다, 오직 닥공”
    • 입력 2025-08-09 21:26:49
    • 수정2025-08-09 21:34:32
    뉴스 9
[앵커]

발등에 불이 떨어진 울산의 소방수로 등장한 신태용 감독이 제주를 상대로 K리그 무대 복귀전을 치렀는데요.

울산의 반등을 위한 신태용 감독의 변칙 작전, 트릭은 무엇이었을까요?

이준희 기자가 전합니다.

[리포트]

13년 만의 국내 복귀전을 앞둔 신태용 감독의 표정엔 긴장감이 묻어났습니다.

[신태용/울산HD 감독 : "울산HD가 이빨 빠진 호랑이가 아닌 진짜 용맹스러운 호랑이가 돼 올해 반드시 반등할 수 있게 끔 준비하도록 하겠습니다."]

선수들이 너무나도 지쳐있다고 파악한 신태용 감독은 냉정하고도 현실적인 목표도 세웠습니다.

[신태용/울산HD 감독 : "선수들에게 '냉정히 이야기하면 우승은 힘들다, 그렇지만 2,3위까지는 충분히 갈 수있다'라고 말했고, 우승이 힘들더라도 ACL 나가는게 올해의 목표입니다."]

러시아월드컵 당시 첫 상대 스웨덴에 혼란을 주기 위해 일명 트릭 작전을 구사하다 홍역을 치렀던 신 감독은 더이상 트릭은 없다며 공격 축구를 예고했습니다.

[신태용/울산HD 감독 : "(코치에게)'스리백 나간다고 말했다가 포백 사인했다간 트릭쓴다고 분명히 트집잡는다'고 말했어요. 그래서 제가 3-4-3포메이션에 직접 사인했고요. 닥치고 공격, 공격 많이 할 겁니다."]

경기에서도 신 감독은 괴물 공격수 말컹을 앞세워 제주를 거세게 몰아붙이며 공격 축구를 예고했습니다.

신태용의 트릭을 등에 업은 울산이 저력을 발휘해 다시 호랑이의 용맹함을 되찾을 수 있을지 주목됩니다.

KBS 뉴스 이준희입니다.

촬영기자:한상윤/영상편집:이상철
이준희
이준희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

전남 남해안 호우 경보…10일까지 최대 150mm

전남 남해안 호우 경보…10일까지 최대 150mm
이 시각 남부 비 상황은?

이 시각 남부 비 상황은?
“김건희, 탄핵 전 노트북 포맷 …‘문고리’는 문 잠그고 초기화”

“김건희, 탄핵 전 노트북 포맷 …‘문고리’는 문 잠그고 초기화”
“북한, 대남 확성기 철거 시작” …대북 확성기 철거에 호응

“북한, 대남 확성기 철거 시작” …대북 확성기 철거에 호응
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.