뉴스 9

빙속 간판 김민선 “후배들이 스케이트를 사랑하길”

입력 2025.08.09 (21:27) 수정 2025.08.09 (21:35)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

신태용 13년 만에 복귀전…“트릭은 없다, 오직 닥공”

신태용 13년 만에 복귀전…“트릭은 없다, 오직 닥공”
[뉴스9 날씨] 밤새 남부 곳곳에 강한 비…남해안 최대 150mm↑

[뉴스9 날씨] 밤새 남부 곳곳에 강한 비…남해안 최대 150mm↑

다음
한국 스피드스케이팅의 간판 선수, 여자 국가대표 김민선이 유소년 선수들을 상대로 일일 멘토링 강사로 활동하며 뜻깊은 시간을 가졌습니다.

후덥지근한 날씨, 빙상 경기장은 시원하겠죠.

스피드스케이팅 국가대표 김민선과 후배 선수 정희단이 미래 꿈나무인 유소년 선수들을 상대로 재능기부 활동을 펼쳤습니다.

팔 동작 하나하나를 세밀하게 교정해주면서 빠르게 잘 달리는 방법을 가르쳐줬는데요.

김민선은 어린 후배들이 스케이팅을 즐겁게 타며 계속 사랑하길 희망했습니다.

또 싸인회도 여는 등 오늘 하루 즐거운 추억을 만들었습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 빙속 간판 김민선 “후배들이 스케이트를 사랑하길”
    • 입력 2025-08-09 21:27:39
    • 수정2025-08-09 21:35:11
    뉴스 9
한국 스피드스케이팅의 간판 선수, 여자 국가대표 김민선이 유소년 선수들을 상대로 일일 멘토링 강사로 활동하며 뜻깊은 시간을 가졌습니다.

후덥지근한 날씨, 빙상 경기장은 시원하겠죠.

스피드스케이팅 국가대표 김민선과 후배 선수 정희단이 미래 꿈나무인 유소년 선수들을 상대로 재능기부 활동을 펼쳤습니다.

팔 동작 하나하나를 세밀하게 교정해주면서 빠르게 잘 달리는 방법을 가르쳐줬는데요.

김민선은 어린 후배들이 스케이팅을 즐겁게 타며 계속 사랑하길 희망했습니다.

또 싸인회도 여는 등 오늘 하루 즐거운 추억을 만들었습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

전남 남해안 호우 경보…10일까지 최대 150mm

전남 남해안 호우 경보…10일까지 최대 150mm
이 시각 남부 비 상황은?

이 시각 남부 비 상황은?
“김건희, 탄핵 전 노트북 포맷 …‘문고리’는 문 잠그고 초기화”

“김건희, 탄핵 전 노트북 포맷 …‘문고리’는 문 잠그고 초기화”
“북한, 대남 확성기 철거 시작” …대북 확성기 철거에 호응

“북한, 대남 확성기 철거 시작” …대북 확성기 철거에 호응
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.