원주, 해충기피제 분사기 점검
입력 2025.08.09 (21:27) 수정 2025.08.09 (21:40)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
원주시는 해충기피제 분사기의 정상 작동 여부를 점검합니다.
점검 대상은 등산로 등에 설치돼 있는 분사기 59갭니다.
이 분사기엔 진드기와 모기를 차단하는 해충기피제가 담겨 있습니다.
이번 점검은 진드기를 매개로 감염되는 중증열성혈소판감소증후군 등 감염병을 예방하기 위한 것입니다.
원주시는 이달(8월) 말까지 여름철 비상방역체계를 운영합니다.
점검 대상은 등산로 등에 설치돼 있는 분사기 59갭니다.
이 분사기엔 진드기와 모기를 차단하는 해충기피제가 담겨 있습니다.
이번 점검은 진드기를 매개로 감염되는 중증열성혈소판감소증후군 등 감염병을 예방하기 위한 것입니다.
원주시는 이달(8월) 말까지 여름철 비상방역체계를 운영합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 원주, 해충기피제 분사기 점검
-
- 입력 2025-08-09 21:27:34
- 수정2025-08-09 21:40:17
원주시는 해충기피제 분사기의 정상 작동 여부를 점검합니다.
점검 대상은 등산로 등에 설치돼 있는 분사기 59갭니다.
이 분사기엔 진드기와 모기를 차단하는 해충기피제가 담겨 있습니다.
이번 점검은 진드기를 매개로 감염되는 중증열성혈소판감소증후군 등 감염병을 예방하기 위한 것입니다.
원주시는 이달(8월) 말까지 여름철 비상방역체계를 운영합니다.
점검 대상은 등산로 등에 설치돼 있는 분사기 59갭니다.
이 분사기엔 진드기와 모기를 차단하는 해충기피제가 담겨 있습니다.
이번 점검은 진드기를 매개로 감염되는 중증열성혈소판감소증후군 등 감염병을 예방하기 위한 것입니다.
원주시는 이달(8월) 말까지 여름철 비상방역체계를 운영합니다.
-
-
김영준 기자 yjkim1@kbs.co.kr김영준 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.