원주, 해충기피제 분사기 점검

원주시는 해충기피제 분사기의 정상 작동 여부를 점검합니다.



점검 대상은 등산로 등에 설치돼 있는 분사기 59갭니다.



이 분사기엔 진드기와 모기를 차단하는 해충기피제가 담겨 있습니다.



이번 점검은 진드기를 매개로 감염되는 중증열성혈소판감소증후군 등 감염병을 예방하기 위한 것입니다.



원주시는 이달(8월) 말까지 여름철 비상방역체계를 운영합니다.



