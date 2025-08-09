평창, 65살 이상 농업인 건강검진 지원
입력 2025.08.09 (21:26) 수정 2025.08.09 (21:57)
평창군이 이달(8월) 말까지 사업비 4억 원을 들여 고령 농업인 건강검진을 지원합니다.
지원 대상은 65살 이상 농업인 400여 명입니다.
지원 규모는 검진 비용의 절반인 15만 원입니다.
올해 상반기엔 65살 이상 농업인 460여 명의 건강검진비를 지원했습니다.
김영준 기자 yjkim1@kbs.co.kr
