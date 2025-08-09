뉴스 9

[뉴스9 날씨] 밤새 남부 곳곳에 강한 비…남해안 최대 150mm↑

입력 2025.08.09 (21:28)

밤사이 남부지방은 집중호우를 조심하셔야겠습니다.

서해상에서 강하게 발달한 비구름이 다가와 내일 오전까지 시간당 30~70mm 안팎의 세찬 비가 쏟아지는 곳이 있겠습니다.

이번 비는 내일 낮에 대부분 잦아들겠습니다.

내일까지 전남과 경남엔 50~100mm, 남해안에는 최대 150mm가 넘는 많은 비가 예상됩니다.

중부지방은 내일, 맑은 하늘에 햇볕이 강하게 내리쬐겠습니다.

한낮 기온은 서울과 대전이 32도로 오늘보다 6도나 더 높겠습니다.

전남과 제주도에선 바람이 강하게 불겠습니다.

낮 기온은 30도 안팎이 되겠고, 체감온도는 조금 더 높겠습니다.

영남 해안 지역은 포항과 울산이 28도에 머물러 오늘과 비슷하겠습니다.

바다의 물결은 제주 남쪽 먼바다에서 최고 4m로 매우 높게 일겠습니다.

월요일에는 대부분 지역에서 소나기가 내리겠고, 다음 주 중반까지 비가 자주 내리겠습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

최현미 기상캐스터/그래픽:박혜령/진행:이주현

  • [뉴스9 날씨] 밤새 남부 곳곳에 강한 비…남해안 최대 150mm↑
    • 입력 2025-08-09 21:28:12
    • 수정2025-08-09 21:38:46
    뉴스 9
