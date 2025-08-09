[뉴스9 날씨] 밤새 남부 곳곳에 강한 비…남해안 최대 150mm↑
입력 2025.08.09 (21:28) 수정 2025.08.09 (21:38)
밤사이 남부지방은 집중호우를 조심하셔야겠습니다.
서해상에서 강하게 발달한 비구름이 다가와 내일 오전까지 시간당 30~70mm 안팎의 세찬 비가 쏟아지는 곳이 있겠습니다.
이번 비는 내일 낮에 대부분 잦아들겠습니다.
내일까지 전남과 경남엔 50~100mm, 남해안에는 최대 150mm가 넘는 많은 비가 예상됩니다.
중부지방은 내일, 맑은 하늘에 햇볕이 강하게 내리쬐겠습니다.
한낮 기온은 서울과 대전이 32도로 오늘보다 6도나 더 높겠습니다.
전남과 제주도에선 바람이 강하게 불겠습니다.
낮 기온은 30도 안팎이 되겠고, 체감온도는 조금 더 높겠습니다.
영남 해안 지역은 포항과 울산이 28도에 머물러 오늘과 비슷하겠습니다.
바다의 물결은 제주 남쪽 먼바다에서 최고 4m로 매우 높게 일겠습니다.
월요일에는 대부분 지역에서 소나기가 내리겠고, 다음 주 중반까지 비가 자주 내리겠습니다.
날씨 정보 전해드렸습니다.
최현미 기상캐스터/그래픽:박혜령/진행:이주현
