뉴스9(부산)

도심 속 피서…부산 내일까지 150mm 이상 비

입력 2025.08.09 (21:29) 수정 2025.08.09 (22:18)

[뉴스9 부산 오프닝]

마린시티 방파제 추락 50대 남성 구조

[앵커]

주말 흐린 날씨 속 도심 속 피서지에는 많은 인파가 몰렸습니다.

부산은 내일까지 최대 150mm의 많은 비가 예보된 가운데, 밤사이 집중호우가 예상돼 각별한 주의가 필요합니다.

김아르내 기자의 보도입니다.

[리포트]

물고기 모형 앞에서 열심히 설명을 듣는 아이들.

종류를 구분하고 특징도 꼼꼼히 기록합니다.

고글을 쓰자 가상현실 속 나만의 주방이 펼쳐집니다.

재료 손질부터 조리를 체험하며 요리의 재미를 느껴봅니다.

국립부산과학관이 개관 10주년을 맞아 기획한 '사이언스 키친'.

식재료의 과학 원리를 배울 수 있어 아이들에게 인기가 높습니다.

[박지윤·박지원/경기도 김포시 : "고깃집 가면 할머니, 할아버지 고기 굽는 거 도와드리거든요. 어떻게 해야 더 잘 구워지는지 그런 것도 알게 되고 좋았어요."]

["하나, 둘, 셋! 발사!"]

구호에 맞춰 하늘로 힘차게 날아오르는 물로켓.

직접 만든 물로켓을 날리며 어릴 적 추억을 되새겨봅니다.

[신지은·이서원/부산 금정구 : "물로켓을 만들면서 과학 원리도 배울 수 있는 좋은 기회가 될 것 같았습니다."]

시민들은 흐리고 무더운 날씨에 도심 속 피서지를 찾아 가족들과 뜻깊은 시간을 보냈습니다.

오늘 부산의 낮 최고 기온은 29.4도.

종일 흐린 가운데 무더위도 주춤했습니다.

휴일인 내일까지 부산에는 많은 비가 예보됐습니다.

오늘 밤부터 내일 오후까지 예상 강수량은 50~100mm, 많은 곳은 최대 120mm 이상 내리겠습니다.

[김준형/부산기상청 예보관 : "오늘 늦은 밤부터 내일 아침 사이 시간당 30에서 50밀리미터의 매우 강하고 많은 비가 오는 곳이 있겠으니 각별히 유의하기 바랍니다."]

많은 비가 예보되면서 온천천과 학장천 등 부산 도심 하천 산책로의 통행이 금지됐습니다.

저지대에서는 침수 피해를 대비해야 하며 또 산사태 위기 경보 '경계 단계'가 발령된 만큼 토사 유출 등도 주의해야 합니다.

KBS 뉴스 김아르내입니다.

촬영기자:이한범

