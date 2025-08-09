마린시티 방파제 추락 50대 남성 구조

동영상 고정 취소

오늘 새벽 1시쯤 부산 해운대구 마린시티 인근에서 50대 남성이 방파제 아래로 떨어졌습니다.



이 사고로 남성이 부상을 입고 1시간 만에 구조됐습니다.



해경과 소방당국은 남성이 술을 마신 상태에서 바다에 빠진 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!