BIFF 신인 여성 감독 추천 ‘한국영화 특별전’ 개최

올해 제30회 부산국제영화제에서 신인 여성 감독이 추천한 '한국영화 특별전'이 열립니다.



이번 특별전에서는 신인 여성 감독 5명의 추천에 따라, 김태용, 민규동 감독의 '여고괴담 두 번째 이야기', 임순례 감독의 '와이키키 브라더스', 박찬옥 감독의 '질투는 나의 힘' 등이 소개됩니다.



