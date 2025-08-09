뉴스9(부산)

부산대 교육혁신 ‘S등급’…260억 원 확보

입력 2025.08.09 (21:32) 수정 2025.08.09 (21:45)

부산대가 교육부와 한국연구재단이 주관한 올해 국립대학육성 사업 성과평가에서, 교육혁신 성과 'S등급', 성과 관리 'A등급'을 받았습니다.

이에 따라 부산대는 성과금 등으로 260여억 원을 확보했습니다.

대학 측은 "다중 전공 활성화와 전과제도 개선, 인공지능을 활용한 산학연 협력 모델 개발 등이 우수한 평가를 받았다"고 설명했습니다.

장성길
장성길 기자

