질병관리청, 수해지역 감염병 수칙 준수 당부

질병관리청은 집중호우로 인한 수해 지역 주민들에게 감염병 발생 예방 수칙 준수를 당부했습니다.



질병관리청은 세균성 이질과 장티푸스 등 수인성 감염병과 접촉성 피부염, 모기 매개 일본뇌염 등 풍수해 감염병 위험이 높다며, 손 씻기와 안전한 물 섭취 등 예방 수칙을 지키는 것이 중요하다고 강조했습니다.



