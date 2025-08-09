우원식 국회의장, 우주항공청 방문…현안 점검
입력 2025.08.09 (21:33) 수정 2025.08.09 (21:48)
우원식 국회의장이 어제(8일) 사천 우주항공청을 방문해 주요 성과와 현안을 점검했습니다.
우 의장은 우주항공청이 세계 5대 우주강국 도약의 기반을 마련했다며, '우주개발진흥법' 개정안 통과를 강조했습니다.
또, 우주청 직원들과 간담회를 하고 관사·통근·자녀 교육 등 애로사항을 경청했습니다.
