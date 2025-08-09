‘경남 문화상’ 공모…문학·청년 등 7개 부문

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경상남도가 64회 문화상 수상 후보자를 공모합니다.



공모는 학술·교육과 문학, 문화·언론, 청년 등 7개 부문으로, 각 1명씩 모두 7명을 선정하며, 다음 달 말까지 추천 접수를 받습니다.



