‘경남 문화상’ 공모…문학·청년 등 7개 부문
입력 2025.08.09 (21:36) 수정 2025.08.09 (21:49)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경상남도가 64회 문화상 수상 후보자를 공모합니다.
공모는 학술·교육과 문학, 문화·언론, 청년 등 7개 부문으로, 각 1명씩 모두 7명을 선정하며, 다음 달 말까지 추천 접수를 받습니다.
공모는 학술·교육과 문학, 문화·언론, 청년 등 7개 부문으로, 각 1명씩 모두 7명을 선정하며, 다음 달 말까지 추천 접수를 받습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘경남 문화상’ 공모…문학·청년 등 7개 부문
-
- 입력 2025-08-09 21:36:41
- 수정2025-08-09 21:49:33
경상남도가 64회 문화상 수상 후보자를 공모합니다.
공모는 학술·교육과 문학, 문화·언론, 청년 등 7개 부문으로, 각 1명씩 모두 7명을 선정하며, 다음 달 말까지 추천 접수를 받습니다.
공모는 학술·교육과 문학, 문화·언론, 청년 등 7개 부문으로, 각 1명씩 모두 7명을 선정하며, 다음 달 말까지 추천 접수를 받습니다.
-
-
송현준 기자 song4@kbs.co.kr송현준 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.