경남수목원, ‘광복 80년’ 무궁화 전시·체험
입력 2025.08.09 (21:36) 수정 2025.08.09 (21:49)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경상남도수목원은 광복 80주년을 기념해 오는 12일부터 이달 말까지 나라꽃 무궁화 전시·체험행사를 진행합니다.
경남수목원은 진주시 이반성면 수목원 방문자센터에서 다양한 품종의 무궁화를 관람할 수 있고, 광복절 당일 무궁화 화분 300개를 관람객들에게 선착순으로 나눠줍니다.
경남수목원은 광복 80주년을 기념해 이달 한 달 경남도수목원 입장료를 받지 않습니다.
경남수목원은 진주시 이반성면 수목원 방문자센터에서 다양한 품종의 무궁화를 관람할 수 있고, 광복절 당일 무궁화 화분 300개를 관람객들에게 선착순으로 나눠줍니다.
경남수목원은 광복 80주년을 기념해 이달 한 달 경남도수목원 입장료를 받지 않습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경남수목원, ‘광복 80년’ 무궁화 전시·체험
-
- 입력 2025-08-09 21:36:21
- 수정2025-08-09 21:49:33
경상남도수목원은 광복 80주년을 기념해 오는 12일부터 이달 말까지 나라꽃 무궁화 전시·체험행사를 진행합니다.
경남수목원은 진주시 이반성면 수목원 방문자센터에서 다양한 품종의 무궁화를 관람할 수 있고, 광복절 당일 무궁화 화분 300개를 관람객들에게 선착순으로 나눠줍니다.
경남수목원은 광복 80주년을 기념해 이달 한 달 경남도수목원 입장료를 받지 않습니다.
경남수목원은 진주시 이반성면 수목원 방문자센터에서 다양한 품종의 무궁화를 관람할 수 있고, 광복절 당일 무궁화 화분 300개를 관람객들에게 선착순으로 나눠줍니다.
경남수목원은 광복 80주년을 기념해 이달 한 달 경남도수목원 입장료를 받지 않습니다.
-
-
배수영 기자 sooyoung@kbs.co.kr배수영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.