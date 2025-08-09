경남수목원, ‘광복 80년’ 무궁화 전시·체험

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경상남도수목원은 광복 80주년을 기념해 오는 12일부터 이달 말까지 나라꽃 무궁화 전시·체험행사를 진행합니다.



경남수목원은 진주시 이반성면 수목원 방문자센터에서 다양한 품종의 무궁화를 관람할 수 있고, 광복절 당일 무궁화 화분 300개를 관람객들에게 선착순으로 나눠줍니다.



경남수목원은 광복 80주년을 기념해 이달 한 달 경남도수목원 입장료를 받지 않습니다.



